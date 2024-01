Albania-Italia: ambasciatore Bucci, protocollo su migranti importante anche per Tirana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il protocollo sui migranti tra Albania e Italia “è importante anche per Tirana, in quanto rappresenta un salto di qualità da parte di un Paese che intende ora giocare un ruolo anche sulle grandi questioni internazionali come i fenomeni migratori”. Lo ha detto l’ambasciatore d’Italia in Albania, Fabrizio Bucci, durante un’audizione delle Commissioni riunite della Camera Affari costituzionali e Affari esteri. “In questa prospettiva, Tirana vede nel nostro Paese un riferimento essenziale, un partner indispensabile in questa sua strategia di progressiva maturazione internazionale”, ha sottolineato Bucci. Il protocollo, ha aggiunto l’ambasciatore, “è un intesa che consente di centrare più obiettivi: risponde alla nostra chiamata per avere un partner strategico rafforzato, dimostra la sua maturità europea e internazionale, fornisce il suo contributo alla gestione delle grandi sfide internazionali come l’emigrazione”.(Res)