Croazia: minacce di morte a sindaco di Ragusa per organizzazione concerto cantante serbo

- Il sindaco della città croata di Ragusa (Dubrovnik), Mato Frankovic, ha ricevuto delle minacce di morte a seguito dell'organizzazione del concerto del cantante serbo, Zdravko Colic, tenutosi la notte di Capodanno nella strada principale della città (Stradun) sull'Adriatico. Le minacce al sindaco sono arrivate tramite una lettera anonima, il cui mittente si firmava come "Veterani croati-Tigri e Quarta brigata della Croazia". "Compagno Frankovic", si legge nella lettera indirizzata a Frankovic, "mentre nel 1991 noi abbiamo difeso Dubrovnik dai cetnici e dai serbi, oggi lei invita in città cantanti serbi come Zdravko Colic e altri che cantavano sui roghi dei cetnici. Ora crede di prendere in giro il popolo croato. L'ultimo avvertimento è che riempiremo tutto lo Stradun con la dinamite e vi impiccheremo all'albero maestro". La stampa croata riporta che il concerto di Colic a Dubrovnik ha visto la partecipazione di circa 25 mila persone. (Seb)