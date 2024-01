Imprese: Saipem trasmette Physical settlement notice a titolari prestito obbligazionario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem informa che, a seguito dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese delle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria del 13 dicembre 2023, ha trasmesso in data odierna ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario equity-linked denominato "€500,000,000 Senior unsecured guaranteed equity-linked bonds due 2029" (il "Prestito obbligazionario") la Physical settlement notice per effetto della quale è attribuita ai medesimi titolari, a far data dal 26 gennaio 2024, la facoltà di esercitare il diritto di conversione delle obbligazioni in azioni ordinarie della Società ai sensi delle terms and conditions del Prestito Obbligazionario. (Com)