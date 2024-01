Incendio Malagrotta: Carpano (Azione), serve bilancio amministrazione giudiziaria da Procura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due incendi in un anno e mezzo, "odori nauseabondi ai danni del circondario, impianti lasciati deserti. È necessario un bilancio di questo amministratore giudiziario dalla Procura, i cittadini hanno bisogno di sapere". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Azione, Francesco Carpano. "Finché il ciclo dei rifiuti di Roma dipenderà dai Tmb - aggiunge - serve un'amministrazione giudiziaria che garantisca la necessaria stabilità degli sbocchi di Roma. Prima realizziamo il termovalorizzatore e prima potremo trattare l'indifferenziato senza dover passare per i Tmb, che si potranno finalmente chiudere", conclude Carpano. (Com)