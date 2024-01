Roma: Fd'I, su Acca Larentia solita ipocrisia sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su Acca Larenzia si abbatte la solita ipocrisia della sinistra. È dal 1978 che su quel piazzale si commemorano, anche con il rito del 'presente', dei ragazzi uccisi da un commando terroristico di estrema sinistra. Un caso rimasto senza giustizia", sottolinea una nota dell'ufficio stampa di Fratelli d'Italia. "In tutto questo tempo la sinistra è stata varie volte al potere, ma finge solo oggi di scoprire la commemorazione di Acca Larenzia. Finora, anche sotto i governi Pd, si è reputato di non intervenire per impedirla. Curioso - conclude la nota - che la sinistra abbia cambiato idea solo ora. Utilizzare il ricordo della tragica morte di tre ragazzi ammazzati dall’odio comunista per fare bieca propaganda è squallido e vigliacco". (Com)