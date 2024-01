Viterbo: Anas, mezzo pesante si ribalta sulla Flaminia a Civita Castellana, traffico interrotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di un mezzo pesante ribaltato è stata temporaneamente interdetta al traffico la strada statale 3 "Flaminia", in direzione Roma, all'altezza del chilometro 53 a Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Il traffico viene deviato su viabilità locale. Lo comunica in una nota Anas. Sul posto - conclude la nota - sono presenti i vigili del fuoco, le squadre del 118, l'Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. (Com)