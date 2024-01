Libano: ripristinati schermi aeroporto di Beirut dopo attacco hacker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli schermi delle partenze e degli arrivi dell'aeroporto internazionale di Beirut hanno ripreso a funzionare normalmente questo pomeriggio, dopo essere stati oggetto di un attacco informatico la scorsa notte. Lo ha annunciato l'agenzia di stampa libanese “Nna”, secondo cui il direttore generale dell'aviazione civile, Fadi al Hassan, ha visitato l'aeroporto con i giornalisti per assicurarsi che la situazione sia tornata alla normalità. Il funzionamento degli schermi è stato ripristinato dopo che ieri un attacco informatico aveva avvertito il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah di non coinvolgere il Libano in una guerra con Israele. "State per far saltare in aria il nostro aeroporto portandovi armi. Che l'aeroporto sia liberato dalla morsa del mini-Stato (di Hezbollah)", recitava il messaggio dell'aeroporto. Sulla parte in alto a destra del messaggio, c'era il simbolo di Jnoud al Rab (I soldati del Signore), un gruppo cristiano radicale attivo a Beirut che in passato aveva attaccato persone della comunità Lgbt+, e denunciato Hezbollah, l'aborto e i rifugiati. Tuttavia, dopo l'attacco, il gruppo ha rilasciato una dichiarazione video in cui afferma di non essere dietro al messaggio. (Lib)