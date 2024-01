Napoli: Tajani (Fi), puntiamo su crescita lavoro, salario minimo è troppo basso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia punta "sulla crescita del lavoro, abbiamo sempre detto che vogliamo che la contrattazione collettiva permetta di far crescere la retribuzione, perché non c'è soltanto il salario minimo come dice la sinistra. Il salario minimo è troppo basso, è troppo poco. Noi vorremmo il salario ricco, cioè far sì che al salario si aggiunga qualche altra cosa". Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani intervenendo a Napoli al Congresso delle idee organizzato da Forza Italia Campania. "Penso - ha spiegato Tajani - ai premi di produzione, a una serie di benefit che si possono concedere ai lavoratori. Insomma, vogliamo alzare il livello. E, quando ci sono contratti pirata, obbligare al rispetto delle regole della contrattazione collettiva. Lo abbiamo sempre detto, vogliamo non il salario minimo ma il salario ricco, non ci accontentiamo di quello che dice la sinistra, che ha scoperto adesso il salario minimo. Adeguiamoci invece, visto che loro dicono sempre di essere europeisti e noi lo siamo sul serio, a quello che dice l'Europa, ossia puntare sulla contrattazione collettiva". "Il salario minimo - ha aggiunto - serve nei Paesi dove non c'è una contrattazione collettiva e quindi i lavoratori sono penalizzati, perché manca un loro sindacato. Io credo nel ruolo che devono svolgere i sindacati, tant'è che una parte importante del sindacato, quello non ideologico, crede nella contrattazione collettiva più di altre". (Ren)