- "È davvero paradossale che il presidente della Regione Rocca annunci di voler querelare la consigliera Droghei mentre chiude gli occhi e resta in silenzio di fronte a quanto accaduto ieri ad Acca Larentia. Intervenga per condannare e prendere le distanze da scene indegne per il Paese e pericolose per la nostra democrazia". Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare del Partito democratico in Campidoglio.(Com)