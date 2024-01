Sud Sudan: Onu condanna l'uccisione di 28 civili nello Stato di Jonglei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite in Sud Sudan (Unmiss) ha condannato le recenti violenze che hanno provocato numerose vittime civili nello Stato di Jonglei, nell'est del Paese. Unmiss, si legge in una nota, sta contattando le autorità nazionali, statali e di contea per "allentare la situazione" e ha esortato le parti coinvolte a cessare le violenze, evitare attacchi di ritorsione e ricorrere a mezzi pacifici per risolvere le loro lamentele. Le autorità dello Stato di Jonglei e dell'Area amministrativa di Greater Pibor, conclude la nota, dovrebbero avviare un dialogo, consegnare i colpevoli alla giustizia e prevenire ulteriori violenze. Secondo quanto riferito dai media locali, quasi 30 civili sono stati uccisi la scorsa settimana in un attacco a un campo di bestiame nella contea di Duk Padiet, in quello che le autorità sospettano si tratti di un raid da parte di presunti giovani armati della zona di Pibor. Unmiss non ha fornito la cifra esatta delle vittime. Le autorità della zona hanno detto riferito ieri che il bilancio delle vittime è salito ad almeno 28 civili. È il primo incidente di questo genere registrato nel 2024. Le aree di Jonglei e Pibor sono soggette a violenze, spesso innescate da razzie di bestiame e uccisioni per vendetta intercomunitarie. (Res)