Cisgiordania: Ong Israele mostra a ministra Esteri tedesca impatto "violenza coloni"

- Un gruppo dell’organizzazione non governativa d’Israele “B'Tselem”, noto anche come Centro d'informazione israeliano per i diritti umani nei territori occupati, ha accompagnato oggi in visita al villaggio di al Mazra'ah al Qibliyah, in Cisgiordania, la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, per mostrale l’impatto della “violenza dei coloni israeliani sui civili palestinesi”. Lo ha reso noto la stessa Ong sul profilo X (ex Twitter). Durante la visita, la ministra si è confrontata con due proprietari terrieri del villaggio, che le hanno illustrato "i danni inflitti alle loro terre da quando in Cisgiordania si sono insediati i coloni", si legge su X. B’Tselem ha dichiarato che "questa violenza non è un'espressione di criminalità individuale, ma piuttosto uno strumento sistematico e informale che Israele utilizza per allontanare con la forza le comunità palestinesi dalla loro terra, al fine di impossessarsene". (Res)