Roma: Caudo (Rf), mai più bus turistici parcheggiati lungo le Mura Aureliane

- Nella seduta della Commissione Pnrr di oggi "abbiamo presentato e approvato la proposta di delibera di iniziativa consiliare per la valorizzazione delle Mura Aureliane e lo spostamento degli stalli di sosta dei bus turistici previsti dal Regolamento del 2019 lungo la cinta muraria e oggi presenti in una parte". Lo dichiara in una nota il presidente della Commissione speciale Pnrr di Roma Capitale Giovanni Caudo, di Roma futura. "Data l'importanza della tematica - aggiunge - abbiamo ritenuto opportuno invitare l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè che ringraziamo per la sensibilità dimostrata a favore dell'iniziativa di tutela del patrimonio storico della Capitale e al contempo consente di realizzare il Parco lineare delle Mura Aureliane. Contemperare le esigenze di tutela dei beni archeologici con quelle di un servizio importante per il turismo in città è una soluzione ragionevole. La missione Caput Mundi prevede infatti il restauro di tratti della struttura difensiva voluta dall'imperatore Aureliano e, proprio per questo, con la Commissione avevamo colto l'occasione di una riqualificazione complessiva della cinta sia nella porzione esterna che interna per restituirla ai cittadini con aree verdi, piste ciclabili a altre attività. Lo stazionamento dei torpedoni proprio davanti alle Mura sarebbe confliggente con l'esigenze di recupero urbanistico generale, visibilità e salvaguardia di quello che è il monumento più esteso di Roma. Sarà ora l'Assemblea a decidere", conclude Caudo.(Com)