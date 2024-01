Rifiuti: Cerroni chiede rinvio audizione in Ecomafie, oggi è afono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del sopralluogo di domani presso l'impianto Manlio Cerroni chiede il rinvio della audizione. Lo ha spiegato il professore Vaccarella, rappresentante dello staff di Manlio Cerroni, ex presidente del consorzio Colari, in apertura dell'audizione alla commissione parlamentare Ecomafie presieduta dal deputato della Lega, Jacopo Morrone, e dedicata a un ciclo di interventi sull'incendio del Tmb 1 a Malagrotta di Roma avvenuto il 24 dicembre scorso. Vaccarella ha spiegato che oggi Cerroni non è in grado di parlare, poiché è senza voce e quindi sta procedendo a leggere un breve documento. (Rer)