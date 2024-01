Medio Oriente: Castaldo (M5s), cessate il fuoco non più rimandabile, a Gaza tragedia umanitaria gravissima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Gaza, dall’inizio del conflitto, in media oltre 10 bambini al giorno hanno subito l’amputazione di una o di entrambe le gambe, e spesso le operazioni sono state effettuate senza l’utilizzo dell’anestesia. L’ennesimo dato che conferma la gravissima tragedia umanitaria che si sta consumando davanti agli occhi di tutti e che dovrebbe sollecitare azioni urgenti per un cessate il fuoco". Lo dichiara in una nota l’eurodeputato M5s, Fabio Massimo Castaldo. "Non si può rimanere indifferenti di fronte a quanto sta accadendo: sono 22 mila le vittime palestinesi, per la maggior parte donne e bambini. Per non parlare dell’altissimo numero di giornalisti e professionisti uccisi mentre tentavano, con grande spirito di abnegazione, di raccontare al mondo i crimini di guerra che Netanyahu e il suo governo stanno compiendo. Un cessate il fuoco duraturo non può più essere rimandato. Sono necessari sforzi congiunti per fornire aiuti e soccorsi alla popolazione di Gaza, stremata da un conflitto folle e disumano", conclude. (Com)