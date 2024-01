Roma: Baldino (M5s) su Acca Larentia, qual è la distanza di Fd'I?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi non è in mala fede o smemorato ricorda certamente il mezzo busto del Duce che campeggia fieramente nel salotto di casa del presidente del Senato o il saluto romano del di lui fratello, assessore in regione Lombardia, così come le ricostruzioni bizzarre del medesimo sulla strage di via Rasella. Chi non è in malafede o smemorato ricorda le dichiarazioni della giovane Meloni sullo statista Mussolini, o quelle dello stesso tenore dell'attuale presidente della commissione Antimafia. Ma senza andare troppo lontano, chi non è in mala fede né smemorato ricorderà le reticenze di Meloni, quando commemorando la strage della Fosse ardeatine qualche mese fa ha ricordato gli innocenti massacrati 'solo perché italiani' e non perché antifascisti". Lo afferma, in una nota, Vittoria Baldino, vicecapogruppo del Movimento cinque stelle a Montecitorio, che prosegue: "La responsabilità di chi riveste ruoli istituzionali dovrebbe essere quella di non dimenticare, di non riscrivere la verità e di non permettere che ideologie pericolose e discriminatorie trovino spazio nella società contemporanea. Da questo senso di responsabilità Fratelli d'Italia quanto è distante?". (Com)