Incendio Malagrotta: Cerroni, area è in amministrazione giudiziaria da oltre 5 anni

- Dal 27 luglio 2018 a seguito di un decreto di sequestro il sito di Malagrotta "è nelle mani di Luigi Palumbo, soltanto a lui competono le scelte. Da quella data io e tutti i tecnici (della Colari, ndr) siamo stati estromessi. Dal 27 settembre 2018 mi è stato impedito anche accesso nell'area di Malagrotta". È quanto si legge nel discorso scritto da Manlio Cerroni, ex presidente del consorzio Colari, letto dal professore Vaccarella nel corso dell'audizione in commissione parlamentare Ecomafie presieduta dal deputato della Lega, Jacopo Morrone, e dedicata a un ciclo di interventi sull'incendio del Tmb 1 a Malagrotta di Roma avvenuto il 24 dicembre scorso. "Non si può non tenere conto che la vita e la gestione di Malagrotta si articolano su due fasi distinte, una prima di 33 anni, che definirei una fase privata, e una seconda, a oggi 5 anni e mezzo, che è la fase giudiziaria", prosegue il messaggio. (Rer)