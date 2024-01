Ex Ilva: Gelmetti (Fd'I), Italia viva sbraita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "La Paita sbraita. Lei e Renzi hanno sempre difeso Mittal e osteggiato chi voleva prender atto della realtà. È proprio per questo da mesi attaccano il ministro Urso che invece aveva proprio come unico faro la tutela dell'interesse nazionale e della siderurgia italiana. Ora finalmente si prende atto che il socio privato non ha alcuna intenzione di investire. Basta rileggere cosa prevede il decreto Ilva voluto proprio da Urso per capire chi fa politica industriale a tutela dell'Italia e chi agisce sempre per conto terzi (a pagamento). A proposito, basta leggere i documenti recentemente emersi dalle carte della procura di Firenze per capirne di più". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Matteo Gelmetti, in merito alle dichiarazioni della senatrice e coordinatrice nazionale di Italia viva, Raffaella Paita. (Rin)