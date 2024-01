Calcio: Scholz, Beckenbauer è stato tra i più grandi calciatori in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Franz Beckenbauer, scomparso oggi all'età di 78 anni, è stato “tra i più grandi calciatori in Germania”, un “campione del mondo come giocatore e allenatore”, per molti “l'imperatore” anche perché “ha entusiasmato intere generazioni per il calcio tedesco”. È quanto afferma il cancelliere Olaf Scholz in un messaggio su X, in cui aggiunge che Beckenbaeur “ci mancherà”. Il capo del governo federale rivolge, infine, il proprio pensiero ai familiari e agli amici del defunto. (Geb)