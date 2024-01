Milano: Caruso: tram Carrelli al museo valorizza nostra tradizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “tram Carrelli” è un “simbolo della nostra tradizione e della milanesità nel mondo ed è giusto valorizzare adeguatamente un mezzo che ha segnato la storia della città e della Lombardia". Lo afferma l'assessore alla Cultura della Regione Lombardia, Francesca Caruso, in merito all'ingresso del tram Carrelli nelle collezioni del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia. "L'entrata al museo della Scienza e della Tecnica - ha aggiunto l'assessore Caruso - ne testimonia l'importanza e costituisce un elemento di attrattività per curiosi e visitatori. Storia e tecnologia si confermano ancora una volta un binomio vincente, soprattutto in un'ottica che esalta una tipicità milanese nota a livello internazionale". (Com)