Libia: prevista domani una manifestazione di protesta al complesso gasiero di Mellitah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' prevista domani alle 14 italiane una manifestazione di protesta presso il complesso gasiero di Mellitah, l’unico snodo per l’esportazione del gas libico verso l’Italia attraverso il gasdotto Greenstream. I dimostranti del movimento “No Corruption”, gruppo che aveva già organizzato proteste simili in passato, provengono delle municipalità di Tripoli occidentale, Zawiya, Surman, Ajilat e Al Jabal. I manifestanti delle città della costa nord-occidentale libica hanno minacciato di chiudere il sito di Mellitah “entro tre giorni”, se la loro richiesta di licenziare il presidente della National Oil Corporation (Noc), Farhat Bengdara, non verrà soddisfatta. (segue) (Lit)