Libia: prevista domani una manifestazione di protesta al complesso gasiero di Mellitah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta si inserisce nel contesto delle polemiche scoppiate in Libia sui negoziati con un consorzio guidato da Eni con la francese Total, l’emiratina Adnoc e la turca Tpao per lo sviluppo del giacimento onshore di Hamada, a est di Ghadames. L'accordo - portato avanti dalla Noc e che dovrebbe essere firmato a fine gennaio - è stato criticato da istituzioni come il ministero del Petrolio, la Camera dei rappresentanti e l'Alto Consiglio di Stato perché considerato svantaggioso per la parte libica e non conforme alle leggi libiche. Da parte sua, il Governo libico di unità nazionale (Gun) guidato dal primo ministro Abdulhamid Dabaiba, in una riunione allargata del Consiglio supremo per gli affari dell'energia e dell'acqua, ha affermato che saranno prese in considerazione tutte le osservazioni tecniche, ma ha detto che la Libia deve “aumentare la produzione di petrolio e gas” sviluppando “nuove scoperte” con “investimenti esteri e interni”, nel pieno rispetto “dei diritti dello Stato libico”. (segue) (Lit)