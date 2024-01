Libia: prevista domani una manifestazione di protesta al complesso gasiero di Mellitah (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia può esportare in Italia fino 10 miliardi di metri cubi di gas all’anno tramite la condotta che collega la Sicilia ai giacimenti gasiferi del Paese nordafricano, ma nel 2022 la produzione libica di gas naturale è diminuita dell’8 per cento. Secondo l’Audit Bureau libico, la quantità totale esportata lo scorso anno in Italia tramite il gasdotto Greenstream non ha superato i 2,48 miliardi di metri cubi, pari al 10 per cento della produzione totale lorda stimata di 24,40 miliardi di metri cubi: un risultato modesto rispetto alle potenzialità, dovuto principalmente al progressivo depauperamento dei giacimenti esistenti, carenze infrastrutturali libiche e gas flaring (la combustione dispendiosa del gas che si sprigiona spontaneamente nella fase di estrazione, un fenomeno altamente inquinante, diffuso soprattutto nell’est della Libia). (segue) (Lit)