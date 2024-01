Libia: prevista domani una manifestazione di protesta al complesso gasiero di Mellitah (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vale la pena ricordare che la chiusura dei siti petroliferi è relativamente frequente in Libia, in particolare nella regione sud-occidentale libica del Fezzan, ricca di petrolio ma povera di servizi, dove a comandare non è il governo di Tripoli, bensì il clan legato a Haftar e ai suoi figli, in particolare Khaled e Saddam, recentemente promossi da generale di brigata al rango di generale di divisione. Il blocco di Sharara e la minaccia di chiudere Mellitah sembrano avere una connotazione politica e vanno inseriti nel più ampio quadro dei negoziati portati avanti (non senza difficoltà) dalla Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) per portare il Paese nordafricano alle elezioni e porre fine a una fase di transizione che dura da oltre dieci anni. (segue) (Lit)