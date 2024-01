Lazio: Fazzone (FI), benvenuto a consigliere Tripodi, saprà dare contributo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Benvenuto" al consigliere Angelo Tripodi "nella famiglia di Forza Italia. In Consiglio regionale Tripodi saprà certamente dare un contributo importante agli altri consiglieri, sotto la guida autorevole del capogruppo Giorgio Simeoni, accrescendo così, in termini di qualità delle proposte e di presenza sul territorio, il lavoro già di grande valore che il partito svolge nel Lazio". È quanto afferma in una nota il coordinatore regionale del Lazio di Forza Italia, Claudio Fazzone. "L’incontro di questa mattina, nella sede del partito con il nostro segretario nazionale Antonio Tajani, dimostra ancora una volta che Forza Italia è una realtà attrattiva e in costante crescita”, conclude Fazzone.(Com)