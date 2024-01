Ungheria: governo impone avvertenze sui prodotti per tutelare i consumatori dalla sgrammatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negozi ungheresi dovranno esibire apposite avvertenze sui prodotti in vendita in caso di sgrammatura. Lo ha annunciato il ministero dell’Economia di Budapest. La sgrammatura, pratica che in inglese assume il nome di “shrinkflation”, consiste nella riduzione della quantità di prodotto messo in vendita mantenendo al contempo invariato il prezzo. A partire da marzo, i rivenditori con un fatturato superiore al miliardo di fiorini (2,6 milioni di euro) dovranno mostrare chiaramente avvertenze sui prezzi dei prodotti le cui dimensioni sono diminuite rispetto al periodo tra primo gennaio 2020 e primo luglio 2023. “La nuova misura adottata dal governo promuove acquisti più attenti e consapevoli da parte dei consumatori”, si legge nella nota del dicastero. (Vap)