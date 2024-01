Iran: capo Stato maggiore, Usa forniscono sostegno di intelligence ai gruppi terroristici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore delle Forze armate dell'Iran, Mohammad Bagheri, ha dichiarato oggi che "gli Stati Uniti addestrano i gruppi terroristici e forniscono loro sostegno di intelligence". Lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana "Tasnim", secondo cui Bagheri ha rilasciato queste dichiarazioni durante la conferenza dei dirigenti della Fondazione per la conservazione delle opere e la pubblicazione dei valori della sacra difesa. Il generale iraniano ha accusato Washington di "ipocrisia pubblica, in quanto condanna l'attacco terroristico a Kerman (rivendicato dallo Stato islamico lo scorso 3 gennaio in Iran, nei pressi della tomba del generale dei pasdaran Qassem Soleimani, ndr) ed esprime le proprie condoglianze, ma dietro le quinte sostiene i terroristi, lavora per potenziarli a livello educativo e nell'addestramento, mandandoli a uccidere gli iraniani e altri popoli". Per quanto riguarda la situazione a Gaza, Bagheri ha affermato che il 7 ottobre 2023, giorno dell'attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele, "gli eroici combattenti della resistenza palestinese nella Striscia di Gaza assediata sono stati in grado di sorprendere il nemico (Israele, ndr) nonostante il suo potere di intelligence, capacità e attrezzature di comunicazione avanzate". Il prestigio di Israele "è completamente in discussione e questo non è l'unico fallimento" degli israeliani, ha affermato il generale iraniano, facendo riferimento agli attacchi delle milizie yemenite filo-iraniane Houthi nel Mar Rosso e alle milizie sciite in Iraq, Siria e in altri luoghi della regione. (Irt)