Ucraina: società energetica Dtek, luce ripristinata per 554 mila famiglie in una settimana

- Nel corso della prima settimana dell'anno la società energetica ucraina Dtek ha ripristinato la corrente per quasi 554 mila famiglie nelle regioni di Kiev, Donetsk e Dnipropetrovsk. Lo ha riferito l'ufficio stampa di Dtek. In particolare, gli specialisti dell'azienda hanno ripristinato la connessione alla linea elettrica per 284 mila famiglie di Kiev e circa 186 mila famiglie della regione di Kiev. Quanto alla regione di Donetsk, gli ingegneri elettrotecnici hanno effettuato lavori di ripristino in 75 mila abitazioni. Circa 8,8 mila famiglie della regione di Dnipropetrovsk hanno nuovamente ottenuto l'accesso all'elettricità dopo gli attacchi russi grazie alla Dtek. (Kiu)