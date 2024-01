Monza: Spada (Assolombarda), ammodernamento Autodromo punto di partenza per valorizzare eccellenze brianzole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- “L’Autodromo Nazionale di Monza - che vanta oltre 100 anni di storia ed è l’unica pista a livello internazionale che dal 1950 è costantemente sede del Gran Premio di Formula 1 - richiama ogni anno numeri importanti di turisti e imprese da tutto il mondo. Siamo quindi soddisfatti che oggi comincino i lavori di ristrutturazione dell’Autodromo, un’opera di ammodernamento di cui sostenevamo l’urgenza da diverso tempo. Si tratta di un punto di partenza per valorizzare sempre di più un’eccellenza brianzola e nazionale che, insieme alla Villa Reale, rappresenta un asset fondamentale in grado di garantire ricadute positive sull’economia e sulla vitalità del territorio e delle imprese” - ha dichiarato Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda, in occasione della Cerimonia ufficiale di avvio delle opere di ammodernamento e riqualificazione dell’Autodromo Nazionale di Monza. (Com)