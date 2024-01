Francia: Macron riceve premier Borne sullo sfondo di un imminente rimpasto di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier francese Elisabeth Borne è stata ricevuta oggi all'Eliseo dal presidente Emmanuel Macron nell'ambito di un imminente rimpasto di governo che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Nessuna informazione è filtrata in merito ai contenuti del colloquio tra il capo dello Stato e Borne, che potrebbe aver presentato le dimissioni o essere stata confermata al suo posto. Secondo i media francesi, il favorito per prendere l'incarico di premier è Gabriel Attal, attuale ministro dell'Istruzione. Il presidente Macron è atteso al Consiglio costituzionale per i tradizionali auguri di inizio anno. (Frp)