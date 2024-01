Musica: recital del pianista Gabriele Strata alla Galleria d’Arte Civica di Sofia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto italiano di cultura di Sofia e il Cidim – Comitato nazionale italiano musica hanno organizzato per Giovedì 18 gennaio 2024 un recital del pianista Gabriele Strata che avrà luogo presso la Galleria d’Arte Civica di Sofia con inizio alle ore 19,00. L’evento è organizzato nell’ambito del progetto Giovani talenti musicali italiani nel mondo promosso dal Cidim unitamente all’accademia Chigiana di Siena e la Fondazione internazionale Incontri con il maestro di Imola cui ha aderito l’Istituto italiano di Cultura di Sofia nella convinzione, come ha dichiarato la direttrice dott.ssa Maria Mazza, della "necessità di promuovere i giovani talenti italiani e specificatamente musicali all’estero permettendo da un lato ad essi d’iniziare una carriera internazionale e dall’altro di continuare a far conoscere anche in Bulgaria la qualità che la scuola musicale italiana continua a esprimere". (segue) (Com)