Musica: recital del pianista Gabriele Strata alla Galleria d’Arte Civica di Sofia (2)

- Definito dalla critica “un talento cristallino di straordinaria sensibilità e dalla tecnica completa”, Gabriele Strata si sta imponendo nel panorama musicale come pianista emergente della sua generazione. Nel 2018 si è aggiudicato il primo premio unanime alla XXXV edizione del prestigioso Premio Venezia, in occasione del quale gli sono state conferite la Targa del Presidente della Repubblica e la Medaglia della Presidenza del Senato. In qualità di vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, nel giugno 2016 gli è stata inoltre consegnata dalla Presidente On. Laura Boldrini la medaglia della Camera dei Deputati per meriti artistici. Nel 2021, inoltre, il comitato scientifico della Fondazione Teatro la Fenice gli ha conferito lo storico premio “Una vita nella musica” giovani. Recentemente ha vinto il concorso internazionale di Rio de Janerio. (segue) (Com)