Musica: recital del pianista Gabriele Strata alla Galleria d’Arte Civica di Sofia (3)

- Si esibisce con regolarità in Italia e all’estero per prestigiose istituzioni tra cui il Lincoln Center di New York per la Chamber Music Society, il Barbican Centre e Cadogan Hall di Londra con la Guildhall Symphony Orchestra e English Schools Orchestra, la Berliner Philharmonie con la Berlin Symphony Orchestra, St. David’s Hall di Cardiff con Cardiff Philharmonic Orchestra, il Teatro La Fenice di Venezia e la Philharmonic Hall di Bratislava, la Laeiszhalle di Amburgo. Suoi recital sono stati trasmessi regolarmente su Rai Radio 3, Sky Classica HD e la portoghese Radio Antena 2. Nel corso del suo recital il giovane e valente pianista Gabriele Strata eseguirà i 3 Notturni Op.15 di Fryderyc Chopin, la Sonata Op.40 n.2 in si minore di Muzio Clementi e la Sonata in fa minore n. 3 op.5 di Johannes Brahms. (Com)