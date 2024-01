Bielorussia-Arabia Saudita: ministri Esteri a colloquio su sviluppo della cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la sua visita ufficiale in Arabia Saudita iniziata ieri e conclusasi oggi, il ministro degli Esteri bielorusso Sergei Aleynik ha discusso con l’omologo saudita, il principe Faisal Bin Farhan Al-Saud, dell'intensificazione della cooperazione. Lo ha riferito l'ufficio stampa del ministero degli Esteri bielorusso. Nel corso dei colloqui, Aleynik ha trasmesso il messaggio del leader bielorusso Aleksandr Lukashenko al re saudita Salman Ibn Abdul-Aziz e al principe ereditario, Mohammed bin Salman Al-Saud. "I documenti sono dedicati alle relazioni bilaterali e ai modi per svilupparle ulteriormente e intensificarle in vari settori", ha spiegato l'ufficio stampa del ministero degli Esteri di Minsk. "I negoziati con il ministro dell'Industria e delle risorse minerarie dell'Arabia Saudita, Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef, sono stati dedicati alle opportunità di cooperazione industriale, alla fornitura di attrezzature bielorusse e alle prospettive di realizzazione di progetti congiunti in Paesi terzi", prosegue il rapporto. I membri della delegazione bielorussa hanno partecipato a una serie di incontri volti a sviluppare la cooperazione tra i circoli imprenditoriali dei due Paesi e nel settore delle alte tecnologie. "Alla fine, sono stati raggiunti numerosi accordi pratici che saranno attuati quest'anno e daranno un nuovo impulso ai contatti diretti e ai progetti tra le imprese della Bielorussia e dell'Arabia Saudita", ha concluso il dicastero. (Rum)