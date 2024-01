Olimpiadi 2026: Zanella (Avs), Malagò è sereno, noi meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamo atto che il presidente Malagò è sereno riguardo alla assurda questione delle gare di bob per i giochi olimpici. Noi lo siamo meno". Lo dice la presidente di Alleanza verdi e sinistra Luana Zanella, prima firmataria dell'esposto alla Corte dei Conti e di una lettera al Comitato olimpico internazionale insieme ai capogruppo di Avs al Senato Peppe De Cristofaro e a quelli del M5s di Camera e Senato Silvestri e Patuanelli. "Abbiamo assistito allo spettacolo di una politica che si è azzannata su un affare su cui lucrare, dimenticando le olimpiadi, il Cio, l'ambiente, la compatibilità ecologica e finanziaria. Abbiamo presentato anche un esposto alla Corte dei Conti perché riteniamo che ci siano stati sprechi su la progettazione iniziale per la costruzione di una pista Cortina. Per noi vale l'orientamento espresso dal Cio : le gare si fanno dove c'è una pista già disponibile. Usare territorio e risorse a questo fine sarebbe davvero un paradosso", conclude. (Rin)