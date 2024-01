Germania: al via processo per terrorismo contro ex copresidente di associazione curda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto oggi al tribunale di Monaco di Baviera il processo per terrorismo a carico di un ex copresidente del Kon-Med, associazione curda ritenuta l'organizzazione ombra del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), classificato da Germania, Turchia, Stati Uniti, Iran e Ue come gruppo terroristico. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'imputato è stato copresidente del Kon-Med dal 2018 al 2021 ed è ora accusato di appartenenza a organizzazione terroristica straniera. Secondo la procura di Monaco di Baviera, l'uomo aderisce “all’ideologia del Pkk, bandito in Germania dal 22 novembre 1993”, è “saldamente radicato” nella comunità curda in Germania e mantiene “stretti contatti” con il partito, compresi i suoi principali quadri nel Paese, in Europa e nel mondo. Per l'accusa, fino all'arresto nel 2022, l'imputato è stato responsabile del Pkk per le regioni di Norimberga e Baviera. I compiti del copresidente del Kon-Med includevano raccolta e gestione delle donazioni per il Pkk, organizzazione di eventi e attività di propaganda per il partito. (Geb)