Roma: Magni (Avs), ad Acca Larentia siamo ad apologia di fascismo

- "Ogni anno sempre la stessa storia. Le immagini delle braccia alzate nel saluto romano ad Acca Larentia sono sconcertanti. Una vera e propria adunata di nostalgici fascisti", osserva il senatore dell'Alleanza verdi e sinistra Tino Magni. "Quella di Acca Larentia, la cerimonia del 'Presente', non è una commemorazione ma un'offesa alla nostra Carta costituzionale e ai valori fondanti della nostra democrazia nata dalla Resistenza. Il saluto romano rievoca un passato che non deve tornare e che dovrebbe essere condannato da tutti, nessuno escluso. Quello che avviene tutti gli anni in Via Acca Laurentia a Roma è apologia di fascismo, un reato previsto dalle nostre leggi. E come ogni anno non una parola di condanna da parte di Giorgia Meloni o di Fratelli d'Italia", conclude.(Rin)