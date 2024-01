Saldi: a Roma partenza in salita con meno 10 per cento ma commercianti confidano in recupero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partenza in salita per i saldi a Roma. Al termine del primo weekend di sconti invernali, iniziati il 5 gennaio, nella Capitale è stato registrato un calo delle vendite intorno al 10 per cento rispetto all’anno scorso, anche se la speranza dei commercianti è che nelle prossime settimane si possa recuperare. A rilevarlo sono stati il presidente di Confesercenti di Roma e del Lazio, Valter Giammaria, e il presidente Federmoda Roma, Massimo Bertoni, interpellati da “Agenzia Nova”. "Il primo weekend di saldi non è andato molto bene - ha spiegato Giammaria - c’è stato un calo del 10-15 per cento degli incassi rispetto al primo fine settimana dello scorso anno”. Complici di questa flessione, secondo il presidente di Confesercenti di Roma e del Lazio, sono stati “il maltempo e il fatto che molti romani erano ancora fuori città per via delle vacanze natalizie. Inoltre, c’è stato il problema dell’influenza che ha costretto a casa molti romani. Non ci aspettavamo questa partenza, ma con il bel tempo ci sarà la corsa ai saldi. Nel frattempo, gli articoli più venduti sono stati scarpe, maglioni, felpe, cappotti e giacconi. A seguire gonne, pantaloni e, infine, borse e cinture", ha affermato Giammaria. (segue) (Rer)