Saldi: a Roma partenza in salita con meno 10 per cento ma commercianti confidano in recupero (2)

- “Il 5 gennaio è stato in linea con lo scorso anno, con una spesa media stimata di 168 euro a persona, ma in tre giorni gli afflussi sono stati un po’ inferiori, e c’è stato un calo degli incassi nei negozi intorno al 10 per cento”, ha spiegato il presidente di Federmoda, Massimo Bertoni. “Comunque – ha precisato - emerge una spesa media più alta. In particolare, risulta che le persone abbiano aspettato i saldi per fare acquisti importanti, come cappotti e giacconi, che sono stati gli articoli più venduti. Inoltre - ha sottolineato Bertoni - il calo delle vendite è stato più importante nel centro storico. Abbiamo avuto forti limitazioni per via della Ztl durante le festività, una misura sbagliata e incomprensibile dato che la città era mezza vuota. Siamo stufi di atteggiamenti penalizzanti presenti solo a Roma. Il centro sta perdendo la sua anima, poi non ci possiamo lamentare che chiudano i negozi”, ha affermato il presidente di Federmoda Roma. (segue) (Rer)