Saldi: a Roma partenza in salita con meno 10 per cento ma commercianti confidano in recupero (3)

- Tuttavia, la speranza è che nelle prossime settimane si possano recuperare i guadagni. “Come Confesercenti - ha spiegato Giammaria - abbiamo fatto un sondaggio, e risulta che 4 romani su 10 compreranno durante i saldi. Sei su 10, invece, compreranno solo se troveranno opportunità e occasioni interessanti. L’83 per cento degli intervistati comprerà nel negozio fisico, e il 51 per cento farà acquisti online. Inoltre, si stima una spesa media tra i 150 e i 200 euro a persona. Se questo dato sarà confermato si creerà un giro di affari fino a 500 milioni di euro in sei settimane. Dovremmo anche rilanciare i saldi con i prodotti Made in Italy e fare pacchetti turistici da vendere all’estero per far venire i turisti a comprare in Italia. Teniamo presente che a Roma ci sono 11 mila attività di abbigliamento, calzature, intimo e sportivo. Sarebbe quindi importante avviare una politica di rilancio dei nostri prodotti. Infine, tutti dovrebbero rispettare le regole. Da qualche settimana le piattaforme online hanno iniziato a fare saldi, creando confusione sulla partenza. Si deve ritornare a far rispettare le regole”, ha concluso Giammaria. (Rer)