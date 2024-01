Lituania: Emanuele de Maigret è il nuovo ambasciatore d'Italia a Vilnius

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Emanuele de Maigret ha assunto oggi l'incarico di ambasciatore d'Italia a Vilnius. Lo riferisce una nota della Farnesina. Nato a Roma il 24 aprile 1970, si laurea in Scienze Politiche (indirizzo internazionale) presso l'Università degli Studi di Camerino nel 1998. Entra in Carriera diplomatica il 29 dicembre 2000. Presso il ministero degli Affari Esteri è assegnato dapprima alla Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana, con focus sull'Africa meridionale, e poi alla Direzione generale italiani all'estero e Politiche migratorie, dove si occupa di progetti finanziati dall'Unione europea. Nel 2001 guida la missione di supporto inviata dall'Unità di crisi della Farnesina a New York a seguito dell'attacco alle Torri Gemelle. Nel 2002 assume come secondo segretario a Varsavia, ove è capo della cancelleria consolare dell'ambasciata e segue la politica interna ed estera polacca nel periodo dell'adesione della Polonia all'Unione europea. Nel 2006 è incaricato delle funzioni di primo segretario a Brasilia, dove si occupa della politica interna ed estera brasiliana e, nell'ultima parte del suo mandato, svolge le funzioni di Addetto stampa e culturale.