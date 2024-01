Lituania: Emanuele de Maigret è il nuovo ambasciatore d'Italia a Vilnius (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2009 rientra alla Farnesina per prendere servizio come capo segreteria presso la Direzione generale per i Paesi dell’Europa (poi Direzione generale Unione europea), nel periodo di preparazione della presidenza italiana del Consiglio dell’Ue del secondo semestre 2014. Nel 2013 assume come consigliere a Washington, dove presta servizio presso l’Ufficio politico dell’ambasciata. Il suo portafoglio includeva la politica estera degli Stati Uniti in Europa, Balcani, Asia Centrale, Caucaso, Africa subsahariana e Artico. Nel 2017 è incaricato delle funzioni di consigliere a Pechino, con il ruolo di capo dell’Ufficio economico e commerciale e, dal 2020, anche di vice capo missione. A fine 2021 rientra alla Farnesina, dove dal primo gennaio 2022 assume l’incarico di capo dell’ufficio I della Direzione generale per gli Affari politici e di sicurezza del ministero, competente per il Sistema delle Nazioni Unite. Nel 2014 è insignito del Cavalierato dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. (Com)