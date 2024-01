Roma: Cgil su Acca Larentia, istituzioni sciolgano organizzazioni fasciste e naziste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Istituzioni sciolgano organizzazioni fasciste e naziste. E' quanto si legge, in una nota, della Cgil di Roma e del Lazio. "Ancora una volta nella Capitale, città medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza, le braccia tese, le croci celtiche e il grido 'presente' hanno caratterizzato l'anniversario dei fatti di Acca Larentia. Solo in Italia è possibile strumentalizzare una pagina buia della storia del nostro paese per trasformarne il ricordo in un'adunata fascista. Stupore e stigmatizzazioni non bastano più - aggiunge il sindacato -. Dalle istituzioni ci aspettiamo una reazione forte a partire dallo scioglimento delle organizzazioni fasciste e naziste, che continuano a minacciare la democrazia come dimostrano le recenti condanne per l'assalto alla nostra sede nazionale del 9 ottobre 2021", conclude la Cgil. (Com)