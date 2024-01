Roma: Rampelli, saluti romani ad Acca Larenzia estranei a Fd'I (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri mattina insieme al presidente Rocca e all'assessore Gotor abbiamo svolto la cerimonia istituzionale. Ringrazio Roma Capitale e la regione Lazio per la sensibilità dimostrata e ricordo che almeno il Campidoglio ha sempre deposto la sua corona ad Acca Larenzia. Le dieci persone isolate che nella mattinata di ieri hanno fatto il saluto romano non fanno parte di Fratelli d'Italia. Associare quella realtà o quella serale al nostro mondo significa essere in malafede o disconoscere per ignoranza la storia del nostro movimento politico che nulla ha a che fare con il neofascismo e che ha combattuto duramente per costruire una destra conservatrice lontana anni luce dall'estremismo", conclude Rampelli. (Com)