Fvg: Capozzella (M5s), proroga concessioni balneari porterà sanzioni ai Comuni

- La proroga per tutto il 2024 delle concessioni balneari porterà a ricorsi e sanzioni ai Comuni. Lo afferma oggi, in una nota, il coordinatore provinciale del Movimento cinque stelle, Mauro Capozzella, secondo cui si sta assistendo a “un braccio di ferro fra Lega e resto del governo che comporterà sanzioni pesanti” e che darà “una immagine davvero poca serie del nostro Paese al cospetto della Europa. Governo e Regione hanno avuto a disposizione tutto il tempo necessario a emanare norme precise e risolutive, in questo modo invece si stanno creando solo confusione e ulteriori aggravi economici per l'intera collettività - osserva l’esponente pentastellato -. Non bastava la proroga a tutto il 2024 che porterà pesanti sanzioni ai Comuni, adesso arriva anche lo sconto sulle concessioni balneari. Una manovra quella della Lega nazionale che ha trovato una forte sponda in Regione con l'assessore Sebastiano Callari che porterà presto a ricorsi e a conseguenti, pesanti, multe che dovranno pagare tutti i cittadini”. Il timore è che la decisione della Regione di prorogare per un anno le concessioni balneari porti a ricorsi da parte di associazioni ambientaliste e a difesa dei consumatori. “La Regione si è mossa a favore della proroga adducendo danni materiali alla costa, danni che non solo non ci sono stati in maniera tale da ipotizzare uno stop alla balneazione ma che sono già stati ampiamente risolti, così come avvenuto negli anni scorsi a seguito delle ripetute mareggiate che non hanno mai inficiato le attività balneari estive. Danni che, se verificatesi, sarebbero stati comunque affrontati dai nuovi concessionari subentranti”, conclude Capozzella. (Frt)