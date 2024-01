Uganda-Italia: Mauro Massoni è il nuovo ambasciatore a Kampala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mauro Massoni è il nuovo ambasciatore d'Italia in Uganda. Lo riferisce la Farnesina su X (ex Twitter). "Orgoglioso di rappresentare l'Italia in Africa, un continente al centro della nostra politica estera. Lavorerò, favorendo nuove collaborazioni reciprocamente vantaggiose, per valorizzare la presenza della nostra società civile in Uganda, Ruanda e Burundi e il potenziale economico di tre Paesi giovani e dinamici", afferma Massoni. (Res)