Giustizia: M5s, da governo e maggioranza sfilza leggi che incentivano malaffare

- "In base alle anticipazioni che leggiamo, la proposta di intervento sulla Corte dei conti avanzata dal capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Foti, dimostra ancora una volta che ci troviamo dinanzi ad un governo e ad una maggioranza che sfornano una dietro l'altra leggi criminogene destinate ad incentivare il malaffare e ad assegnare alla politica il ruolo di cinghia di trasmissione di interessi lobbistici e di ristrette oligarchie ostili ad ogni controllo. I comitati d'affari per condurre i loro affari hanno bisogno dell'ombra e del segreto, da Meloni & co. puntualmente arrivano passi normativi che spianano loro la strada, proprio negli anni in cui in Italia piovono i miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E' un disegno consapevole che porterà l'Italia in un burrone di illegalità". Lo affermano i rappresentanti del Movimento cinque stelle nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato. (Rin)