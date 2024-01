Governo: "Financial Times", Ddl Capitali potrebbe ritorcersi contro le imprese italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ddl Capitali, la cui approvazione da parte del Parlamento è prevista nelle prossime settimane, è stato pensato dal presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, con lo scopo di modernizzare e rendere più efficienti i mercati dei capitali italiani, rilanciare l'economia italiana e arginare la fuga di aziende locali verso località rivali dell'Ue. Tuttavia, secondo il quotidiano "Financial Times", tra aziende e azionisti si è diffuso l'allarme che tale legislazione, invece di liberalizzare e incentivare gli investimenti nelle imprese italiane, potrebbe avere l’effetto contrario. "Gli ultimi emendamenti hanno conferito al Ddl Capitali una tendenza protezionistica", scrive il quotidiano britannico, secondo cui il disegno di legge potrebbe servire “gli interessi degli alleati della Meloni e potenzialmente” scoraggiare “gli investimenti internazionali". Tra le modifiche più "sorprendenti", come le definisce il "Financial Times", c'è una norma che darebbe un incentivo estremo a detenere azioni per dieci anni o più, garantendo a tali investitori dieci volte più diritti di voto rispetto agli azionisti a breve termine. Tale disposizione, che rende "più facile l'accesso al mercato azionario" e premia "gli azionisti che investono a lungo termine", sembra favorire alcuni tipi di azionisti italiani. (segue) (Rel)