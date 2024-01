Governo: "Financial Times", Ddl Capitali potrebbe ritorcersi contro le imprese italiane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, come riferisce il quotidiano britannico, "il beneficiario più ovvio del disegno di legge modificato è il miliardario Francesco Gaetano Caltagirone", imprenditore, azionista di rilievo in Generali e Mediobanca, e "alleato chiave" di Meloni. Proprio Caltagirone, secondo il "Financial Times", sarebbe stato "ostacolato nei tentativi di imporre nuovi consigli di amministrazione" sia in Generali che in Mediobanca. Qualora la legge dovesse venire approvata "rappresenterebbe un secondo passo indietro per i mercati italiani nel giro di pochi mesi", con il primo individuato nel crollo del valore delle azioni bancarie lo scorso agosto, causato dall'annuncio "caotico" della tassa sugli extraprofitti. (Rel)