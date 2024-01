Napoli: ufficio in Consiglio occupato da residenti Taverna del Ferro, promesse dell'assessore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesindaco e assessore all'Urbanistica Laura Lieto ha incontrato una rappresentanza del comitato di lotta "ex Taverna del Ferro" - il rione destinato alla demolizione nell'ambito del programma di rigenerazione urbana finanziato dal Pnrr – che questa mattina ha occupato una stanza nel palazzo di via Verdi, sede del Consiglio Comunale. Coloro che occupano gli alloggi senza essere assegnatari hanno manifestato preoccupazione perché in questi mesi sono stati raggiunti da intimazioni di rilascio degli immobili. Sono stati ricevuti dal presidente del Consiglio comunale Enza Amato, poi la vicesindaco Lieto ha assicurato che tutti i nuclei familiari censiti dal Comune all'interno dei due fabbricati destinati alla demolizione potranno chiedere di partecipare all'assegnazione dei 360 nuovi alloggi da realizzare a nord dell'attuale insediamento. (segue) (Ren)