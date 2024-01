Napoli: ufficio in Consiglio occupato da residenti Taverna del Ferro, promesse dell'assessore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione comunale avvierà un programma speciale avvalendosi delle disposizioni introdotte dalla Regione Campania nell'ambito della disciplina sull'edilizia residenziale pubblica per garantire una soluzione abitativa a comunità che vivono in condizioni di marginalità. "Nel corso del censimento fatto a Taverna del Ferro – ha spiegato Lieto – è emerso che alcuni nuclei familiari non erano in possesso dell'assegnazione dell'alloggio, ma lo avevano occupato trovandosi in condizioni di necessità. In questi casi la Polizia Locale è tenuta ad emettere dei provvedimenti. La preoccupazione di queste persone è legittima, ma questo problema è superato dal programma speciale che sarà avviato dal Comune di Napoli. Gli assegnatari avranno diritto ad un nuovo alloggio, mentre chi non è assegnatario ma si è registrato nell'ambito del censimento potrà partecipare al programma speciale e chiedere una sistemazione temporanea triennale. Nel corso del triennio, il Comune effettuerà un monitoraggio per verificare il possesso di tutti i requisiti per la definitiva assegnazione dell'alloggio". (Ren)